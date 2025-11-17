PODCAST CANLI YAYIN
Bakanlık devrede: Fahiş aidat dönemi bitiyor! Site aidatlarına düzenleme neleri içeriyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emlak vergisiyle ilgili şikâyetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor" sözleri sonrası emlak vergisinde fahiş rayiç bedel artışları TBMM gündemine taşınıyor. Artışa yüzde 50 ila 100 arasında tavan gelmesi öngörülüyor. Öte yandan konutlardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme ile fahiş aidat artışlarına sert bir fren geliyor. Aidatlar devlet güvencesine alınacak. Genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE üzerinde artış yapılamayacak.

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu

