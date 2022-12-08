Haberler Ekonomi Videoları Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber'de değerlendirdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber'de değerlendirdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber'de değerlendirdi
08.12.2022 01:22 - Son Güncelleme: 08.12.2022 01:37

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:49
Asgari Ücret Toplantısı SON...
Ekonomi 02:12
Motorin ve benzinde büyük...
Ekonomi 02:11
Asgari ücrette pazarlık zamanı
Ekonomi 11:53
Emeklilikte yaşa takılanlar...
Ekonomi 02:21
Enflasyon rakamları ne zaman...
Ekonomi 03:15
2023 asgari ücrete enflasyon...
Ekonomi 02:28
TÜİK 2022 Kasım ayı ENFLASYON...
Ekonomi 00:43
İstanbul Havalimanı yine...
Ekonomi 01:03
İstanbul Havalimanı yine...
Ekonomi 02:39
EYT’liye düşük maaş mı...
Ekonomi 07:17
Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon...
Ekonomi 01:28
Devletten işverene EYT desteği

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zammında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu. Öte yandan A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonyuç programında asgari ücretteki son kulisler masaya yatırıldı. Prpgramın konuğu Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir, "Şu an 8150 - 8200 lira civarında olacağını düşünüyorum. İşveren tarafı da 7050 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine bir refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır" dedi.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA