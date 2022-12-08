Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber'de değerlendirdi

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zammında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu. Öte yandan A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonyuç programında asgari ücretteki son kulisler masaya yatırıldı. Prpgramın konuğu Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir, "Şu an 8150 - 8200 lira civarında olacağını düşünüyorum. İşveren tarafı da 7050 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine bir refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır" dedi.