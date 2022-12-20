Asgari Ücret komisyonu saat kaçta toplanıyor? Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret toplantısı hakkında son dakika açıklama geldi. Asgari Ücret tespit komisyonu 3. toplantısı için yeni tarihi duyurdu. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret tespit komisyonu 3. toplantısı hangi tarihte? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar!

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısının 20 Aralık Salı günü yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI KAÇ KEZ YAPILIYOR?

Geçtiğimiz yıl yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 4 kez toplanmıştı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.