Asgari ücret için geri sayım başladı

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim netleşti. Yeni yılda uygulanacak rakam için süreç 12 gün sonra resmi olarak başlayacak.

Komisyon masaya oturuyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İlk toplantıda ekonomik veriler, enflasyon, yaşam maliyetleri ve piyasa beklentileri değerlendirilecek.

Milyonların gözü 2026 rakamında

Belirlenecek yeni ücretin, özellikle enflasyonla mücadele sürecinde çalışanların alım gücünü nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor. Görüşmelerde hem işçi kesiminin talebi hem de işverenin maliyet dengesi masaya yatırılacak.

A Haber detayları aktardı

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, asgari ücret sürecine dair son gelişmeleri ve kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı.