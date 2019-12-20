Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 20 Aralık Cuma 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı 20.12.2019 11:18

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen altının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 282,20 liradan işlem gören gram altın, 20 Aralık'a 282,62 seviyesinde başladı. İşte 20 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Aralık canlı altın fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,61

160,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,69

205,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,97

257,17

ALTININ KİLOGRAMI 281 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin 500 lira, en yüksek 281 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 281 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 495 milyon 865 bin 325,68 lira, işlem miktarı ise 1.786 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 502 milyon 682 bin 755,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.