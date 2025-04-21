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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş’ten gram altın için şaşırtan tahmin: 12 ayda bu seviyeye gelebilir!
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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş’ten gram altın için şaşırtan tahmin: “12 ayda bu seviyeye gelebilir!”

Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:17:30

Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükselişin ardından gözler uzman tahminlerine çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gram altın için dikkat çeken bir rakam vererek, önümüzdeki 12 ayda yatırımcıları nelerin beklediğine dair kritik uyarılarda bulundu

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, hem sevinç hem de tedirginlik yaratıyor. Gram altın 4.223 TL seviyesini aşarken, yatırımcılar bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda altın piyasasının geleceğine dair çarpıcı öngörülerde bulundu.

Küresel Belirsizlik Güvenli Liman Talebini Artırıyor

Ticaret savaşlarının kızışması, vergi misillemeleri ve jeopolitik gerginlikler, dünya ekonomisinde ciddi belirsizliklere yol açıyor. Bu tablo, yatırımcıların yönünü yeniden güvenli limanlara çevirmesine neden oldu. İslam Memiş, özellikle Çin'in ABD'ye karşı duyurduğu yeni vergi düzenlemelerinin, altına olan talebi artırdığını ifade etti. Bu gelişmelerin altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen önemli faktörler arasında yer aldığını belirtti.

"Altın Almak Şu An Mantıklı mı?"

Altındaki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların en çok sorduğu soru şu: Bu seviyelerden altın almak doğru mu? İslam Memiş bu soruya temkinli bir yanıt veriyor. Şu anki fiyatların "mantık dışı" seviyelerde olduğunu söyleyen Memiş, kısa vadede teknik bir düzeltme beklediğini ifade etti. Piyasadaki bu yükselişin sürdürülebilir olmadığını, mevcut seviyelerin riskli bir yatırım ortamı oluşturduğunu vurguladı.

12 Aylık Tahmin: Gram Altın 6 Bin TL Olabilir

Yine de uzun vadeli yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altının önümüzdeki 12 ay içinde 6 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak bu yükselişin kalıcı olacağının garantisi olmadığını da sözlerine ekliyor. Yatırımcıların özellikle yüksek fiyattan alım yaparken olası geri çekilmelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Kısa Vadede "Köpük" Riskine Dikkat

Altın fiyatlarının geldiği seviyelerin teknik analiz açısından bir "köpük fiyatlama" durumu yarattığını belirten Memiş, bu durumun fiyatlarda kısa vadeli sert düşüşlere neden olabileceğini söylüyor. Yani altın, yükselmeye devam edebilir ama bu süreçte ciddi geri çekilmeler yaşanması da olası. Yatırımcıların bu riskleri görmezden gelmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Soğukkanlı ve Stratejik Yatırım Uyarısı

Altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, kararların korku ya da panikle değil, akılcı ve stratejik bir yaklaşımla alınması gerektiğini vurguluyor. Teknik düzeltmelerin yatırım sürecinin doğal bir parçası olduğunu hatırlatan Memiş, piyasanın her yükselişinin kalıcı olmayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle her yatırımcının duygusal değil, planlı hareket etmesinin büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

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