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700 bin EYT'liye maaş: Ay sonuna kadar tüm maaşlar bağlanacak! | ViDEO

700 bin EYT'liye maaş: Ay sonuna kadar tüm maaşlar bağlanacak! | ViDEO
13.05.2023 11:11

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Başvuru yapan 1.7 milyon EYT’liden 1 milyonuna maaş bağlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ay sonuna kadar tüm işlemlerin tamamlanacağını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında başvuru sayısının 1.7 milyonu geçtiğini belirterek, "1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı.

Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak" dedi. Bilgin, tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları ile bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağını söyledi. 3600 ek gösterge konusunda ise Bilgin, "Eksik kalan kesimler de hakkını alacak" ifadesini kullandı.

KADEMELİ ZAM
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının aylığa göre belirleneceğini belirten Bilgin, "Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Emeklilerimiz rahat edecekleri bir düzenlemeyle karşılaşacaklar" şeklinde konuştu. Bakan Bilgin, asgari ücreti de Temmuz ayında değerlendireceklerini belirtti.

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