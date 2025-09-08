Eylül ayı kira artış oranı 2025 ne oldu?

Altın fiyatları zirveye koşuyor! İslam Memiş 2026 gram altın için çarpıcı tahminini açıkladı

3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek