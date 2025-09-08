PODCAST CANLI YAYIN

3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2026-2028 Orta Vadeli Program Lansmanı”nda ekonomideki 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz." dedi. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi. Yılmaz, "Program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Yılmaz, 2028 yılında tarihimizde ilk defa işsizlik oranının yüzde 8'in altına inmesini hedeflediklerini bildirdi.

