Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Başlıyoruz' diyerek tarihi açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Öğrenci ve velilerin arama motorlarında arattığı; 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? sorularının cevabı son dakika açıklamasıyla netleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Mart'tan sonra hangi illerde hangi ilçelerde eğitim öğretime başlayacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşacağız.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Ankara'ya gelen depremzede öğretmenleri ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkent Öğretmenevi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde ki depremzede öğretmenleri ve ailelerini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ankara'ya getirilen 60'ı çocuk 270 depremzedeyi Başkent Öğretmenevi'nde ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti. Bakan Özer ayrıca Etlik Şehir Hastanesi Başhekimleriyle görüşerek depremzedelerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Özer Etlik Şehir Hastanesi önünden yaptığı açıklamada, Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgedeki okulların hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını ve eğitim ile ilgili sağlıklı ve güvenli bir şekilde normalleşme sürecinin hızla devam ettiğini açıkladı.



"Eğitim ve öğretimi bir an önce güvenli ve sağlıklı bir şekilde başlatmak için çaba sarf ediyoruz"

Bakan Özer burada yaptığı konuşmasında, "Milli eğitim Bakanlığı bu süreç içerisinde 465 bin vatandaşımıza ev sahipliği yaptı. Bunların 440 bini 10 ilimizde, 25 bini 71 ilimizde barındırılıyor. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını biz bakanlık olarak karşılıyoruz. Vatandaşlarımız, tüm kararlar alınana kadar okullarımızda, öğretmenevlerimizde ve yurtlarımızda misafir olarak kalmaya devam edecekler. Sağlık Bakanlığımız sadece öğretmenlerimizin değil, tüm vatandaşlarımızın tedavisiyle ilgili çok büyük fedakarlık gösteriyorlar. İl Sağlık Müdürleri ve Etlik Şehir Hastanesi'nin Başhekimlerine çok teşekkür ediyorum. Bölgeden gelen öğretmenlerimizin nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili tüm süreci hafta sonu sonuçlandırıp açıklayacağız. Depremzede öğretmenlerimizin diğer illere gönderilmesi ile ilgili beklenen süreci de başlatmış olacağız. En önemlisi ister depremzede olsun ister diğer bölgelerde olsun tüm öğretmenlerimizle birlikte eğitim ve öğretimin bir an önce güvenli ve sağlıklı bir şekilde başlatmak için çaba sarf ediyoruz. Pazartesi itibarıyla 71 ilimizde tüm kademelerde eğitim başlayacak. Bugün itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bölgedeki okullarımızın hasar tespitini tamamlayacak. Hafta sonu da çalışmaya devam edilecek. 1 Mart'tan sonra hangi illerde hangi ilçelerde eğitim öğretime başlayacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşacağız. İsteğimiz özellikle deprem bölgesinde eğitim ve öğretimi bir an önce normalleştirmek. Bu süreçte bütün fedakarlıklarıyla çalışan tüm öğretmenlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı'nın idari personeline teşekkür ederim."