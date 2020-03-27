EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
2. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Atatürk'ün Hayatı (27.03.2020 Cuma)27.03.2020 14:11
- 2. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Atatürk'ün Hayatı (27.03.2020 Cuma)
- 3. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: İn My City (27.03.2020 Cuma)
- 1. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Yaşasın Bilgisayar (27.03.2020 Cuma)
- 1. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Güvenli Alanlar (27.03.2020 Cuma)
- 4. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: Jobs (26 Mart 2020 Perşembe)
- 3. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi - Konu: Canlıların Ortak Özellikleri (26 Mart 2020 Perşembe)
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- 2. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi! Konu: Atatürk'ün Hayatından (26 Mart 2020 Perşembe)
- TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izle! (26 Mart 2020 Perşembe)
- 5. Sınıf İngilizce Dersi Konu: Telling The Days And Dates (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi! Konu: Hz. Muhammed (s.a.v) ve Aile Hayatı (25 Mart 2020 Çarşamba)
- EBA TV - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi! Konu: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler (25 Mart 2020 Çarşamba)
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