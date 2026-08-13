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Kahire'de alışveriş merkezinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı
Kahire'de alışveriş merkezinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 23:20
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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama, yangın ve asansör düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
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