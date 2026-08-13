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Kahire'de alışveriş merkezinde patlama: 2 ölü, 12 yaralı

Kahire'de alışveriş merkezinde patlama: 2 ölü, 12 yaralı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama, yangın ve asansör düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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