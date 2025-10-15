PODCAST
Trump'ın tehdidine Hamas'tan yanıt: Tüm cenazeler teslim edildi
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 23:33
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" tehdidine bulundu. Hamas ise tüm cenazeleri teslim ettiğini açıkladı.
