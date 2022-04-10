RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi günü: 12 aday yarışacak

SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi günü: 12 aday yarışacak

SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi günü: 12 aday yarışacak
10.04.2022 10:17

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Son dakika haberleri... Fransa'da bugün seçim günü! 48,7 milyon seçmenin olduğu ülkede ilk turu gerçekleşecek seçimde, 12 aday içerisinde yüzde 50’yi geçen, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Hiçbir aday ilk turda yüzde 50’yi geçemezse en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan’da düzenlenecek seçimin ikinci turunda kozlarını paylaşacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor. İşte dakika dakika Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi...

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