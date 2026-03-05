CANLI YAYIN
Geri
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava harekatı: İşte o görüntüler!

ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava harekatı: İşte o görüntüler!

ABD ve İsrail orduları, İran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Bunlar da Var

GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor
GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle