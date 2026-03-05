CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Dünya Videoları
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava harekatı: İşte o görüntüler!
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava harekatı: İşte o görüntüler!
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 09:37
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
ABD ve İsrail orduları, İran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
Bunlar da Var
01:08
GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
04:25
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
01:17
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor
04.03.2026
Çarşamba
01:23
GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN