Sanchez’den AB’ye çağrı: Türkiye’nin yaz saati modeli örnek alınsın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ülkelerine 2026'dan itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmeleri çağrısında bulundu.

Sanchez, "Yılda iki kez saatleri ileri geri almak artık mantıklı değil. Enerji tasarrufuna katkısı az, insan sağlığına olumsuz etkisi çok" ifadelerini kullandı.

Türkiye 2016'da geçiş yapmıştı

Türkiye, 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Bu adım, Avrupa'da hâlâ tartışılan sistemin öncüsü olarak görülüyor.

AB'de 2026 hedefi

Sanchez'in önerisinin, AB'nin ilgili bakanlar düzeyinde yapılacak toplantılarında gündeme alınması bekleniyor. Kabul edilirse, Avrupa genelinde 2026'dan itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçilecek.