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Rusya'da “Wagner” gerilimi! Rusya'da darbe mi oluyor?

Rusya'da “Wagner” gerilimi! Rusya'da darbe mi oluyor?
24.06.2023 00:16 - Son Güncelleme: 24.06.2023 00:43

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Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenmişken, Rus paralı ordusu Wagner'in kurucu Yevgeny Prigojin bir kez daha konuştu. Prigojin, Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef aldı. Savaşın Şoygu'nun yanlış yönlendirmesi ile başladığını iddia etti. Ukrayna ise Kırım'a yönelik saldırılarını artırıyor. Son olarak Rus toprakları ile Kırım arasında bağı sağlayan bir köprü Ukrayna tarafından vuruldu. Bu gelişmeler ardından Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi. Son perdede Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı. Rusya, Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açtı ve Prigojin'in 12 ila 20 yıl hapis cezası öngörülüyor. son

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