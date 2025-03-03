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Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz
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Oscar'a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: "Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz"

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 09:16

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Gecede ödül alan yapımlardan biri de "No Other Land" oldu. Filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra ve İsrailli yönetmeni Yuval Abraham sahnede yaptıkları açıklamalarla tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Basel Adra konuşmasında Filistin halkının yaşadığı adaletsizliğe dikkat çekerek, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini engellemek için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

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