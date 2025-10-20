PODCAST CANLI YAYIN
Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerden biri bulundu

Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerden biri bulundu

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi.

Fransa'dali ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürüyor. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan mücevherlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi. Dati, "Mücevher soygun mahalline yakın bir yerde düşürülmüş" ifadelerini kullanırken, bulunan parçanın "inceleme altında" olduğunu belirtti. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların "profesyonelce, şiddet kullanmadan ve panik yapmadan" hareket ettiklerini söyledi.

Bulunan parçanın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Hırsızların Apollo Galerisi'ne girdiği açıklanmıştı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne girdiğini bildirmişti. Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Fransız Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını açıklamıştı.

Bunlar da Var

Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle