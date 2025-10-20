Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerden biri bulundu

Fransa'dali ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürüyor. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan mücevherlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi. Dati, "Mücevher soygun mahalline yakın bir yerde düşürülmüş" ifadelerini kullanırken, bulunan parçanın "inceleme altında" olduğunu belirtti. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların "profesyonelce, şiddet kullanmadan ve panik yapmadan" hareket ettiklerini söyledi.

Bulunan parçanın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.



Hırsızların Apollo Galerisi'ne girdiği açıklanmıştı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne girdiğini bildirmişti. Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Fransız Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını açıklamıştı.