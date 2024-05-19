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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:42 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 17:30

İZLE I İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Kaza mı suikast mı? İşte detaylar...

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran Kızılay başkanı Mahmudi, kazanın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir sonuca ulaşılamadığını bildirirken TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj yapılmış olup olmadığını sordu. İşte, Reisi’nin kazası ile ilgili tüm detaylar…

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. İran medyası, Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığını iddia etti. Haberde, bölgeye 16 arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini ancak bölgedeki yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zaman alacağı belirtildi. Haberde, Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da helikopterde bulunduğu aktarıldı.

İRAN İÇİŞLERİ BAKANI VAHİDİ "SERT İNİŞİ" DOĞRULADI

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak arama kurtarma ekipleri henüz olay mahalline ulaşmadı" dedi. Vahidi, Reisi'nin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopter kaza yaptı! Kızılaydan açıklama: Kaza mı suikast mı?
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Kızılay'dan açıklama: Kaza mı suikast mı?

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