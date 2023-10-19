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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 21:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 22:05

İsrail'in manipülasyonu tek tek çürütüldü!

Geçtiğimiz günlerde soykırımın dozunu arttıran İsrail kan donduran vahşetine bir yenisini ekleyerek, sivillerin yer aldığı hastaneyi bombalamıştı. Saldırı sonucu yüzlerce kişi şehit olmuştu. Kan donduran saldırı sonrası kirli algı ve manipülasyonlarla katil İsrail suçu perdelemeye çalışmıştı. Tüm verilerle İsrail'in yalan söylediği kesinleşirken, son olarak Al Jazeera dijital araştırması, İsrail ordusunun Gazze'deki El Ehli Baptist hastanesine yapılan saldırının başarısız bir roket fırlatmasından kaynaklandığı yönündeki iddiasına dayanak bulamadı.

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