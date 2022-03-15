İspanya, Rus oligarklarından Sergey Chemezov'un 140 milyon dolarlık yatına el koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın iş birliğinde bulunduğu Rus oligarklardan biri olan ve bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov'a ait olduğu belirtilen "Valerie" adlı 85 metrelik yata, Barselona Limanı'nda el konulduğu açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu yatın "Rus oligarkların önde gelen isimlerinden birine ait olduğunu ve değerinin 140 milyon avroyu bulduğunu" söyledi.

Sanchez, "Putin rejimine ve oligarklara yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve devamının geleceğini" ifade ederek, "Bu yolsuzluk sisteminde Rus halkına baskı yaparak kendilerini zenginleştiren Putin'e, rejimine ve oligarklarına karşı güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Başbakan Sanchez, NATO'nun talep ettiği gibi İspanya'nın savuma harcamalarını artıracağını ve gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkaracağını duyurdu.

İspanya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir Rus oligarka ait yata el koydu.

ESKİ KGB AJANI

Sergey Viktorovich Chemezov (20 Ağustos 1952 doğumlu) Rostec Corporation'ın CEO'sudur . Eski bir KGB ajanı ve yüksek rütbeli general olan Chemezov, 1980'lerde her ikisi de Doğu Almanya'da görev yaparken Vladimir Putin ile arkadaş oldu.

PUTIN'LE YAKIN ARKADAŞ

Chemezov, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğunda kendini zenginleştirdi. 2007'de Putin onu Rostec'in CEO'su olarak atadı.

Chemezov ve ailesi süper yatlar dahil olmak üzere geniş bir açık deniz servet ağına sahip. 2 Aralık 2006'da yapılan 6. Birleşik Rusya parti kongresinde Chemezov, partinin Yüksek Kurulu'na seçildi. 26 Mayıs 2012'deki 7. parti kongresinde Chemezov yeniden seçildi.

AMERİKA'YA GİRMESİ YASAK

28 Nisan 2014'te Obama yönetimi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesi yasaklandı. 3 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali nedeniyle Chemezov, karısı, oğulları ve üvey kızı için vize kısıtlamaları getirdi ve mal varlıklarını dondurdu .