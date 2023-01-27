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İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti! | İLK GÖRÜNTÜLER

İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti! | İLK GÖRÜNTÜLER
27.01.2023 10:10

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Son dakika haberi! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda güvenlik teşkilatı başkanı hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, "Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü." denildi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda güvenlik teşkilatı başkanı hayatını kaybetti.

KALAŞNİKOF OTOMATİK SİLAHIYLA KORUMA MÜDÜRÜ ÖLDÜRDÜ
Açıklamada, "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hain saldırıyı en güçlü şekide kınıyoruz." dedi.

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