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Humus muhaliflerin kontrolünde
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Humus muhaliflerin kontrolünde

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 00:49 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 00:59

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ediyor. Gruplar, Humus'ta şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere girerek kent merkezinin kontrolünü sağladı. Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'ta taraflar arasındaki çatışmalar, bu sürede kaydedilen en yoğun çatışma olarak kayıtlara geçti. Rejim güçleri, grupların ilerlemesini durdurmak için yoğun hava saldırıları düzenledi. Şiddetli çatışmaların ardından, çok sayıda kayıp veren rejim güçleri kent merkezinden çekildi.

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