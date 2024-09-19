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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: ''İsrail kızmızı çizgiyi aştı!''
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: ''İsrail kızmızı çizgiyi aştı!''

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 17:55

Son dakika haberleri... İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşma yapacağı duyurulmuştu. İsrail Lübnan'a yeni saldırı düzenlerken Nasrallah bant kaydından konuşmasına başladı. İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Hizbullah lideri "Sonuçları ne olursa olsun durmayacağız" dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, çağrı cihazı ve telsiz saldırılarına ve Hizbullah'ın bunlara nasıl karşılık vereceğine değinmesi beklenen ve merakla beklenen konuşmasına başladı.

NASRALLAH'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Nasrallah konuşmasını üç bölüme ayıracağını söyledi. Nasrallah konuşmasının devamında Güney Lübnan'daki cephede şehit olanlara ve son günlerdeki saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

NASRALLAH'TAN "DURMAYACAĞIZ" MESAJI

Hizbullah lideri, İsrail'in 'kasıtlı olarak' binlerce kişiyi öldürmeyi amaçladığını söyledi. Nasrallah çağrı cihazlarının birçoğunun kullanım dışı olduğunu, kapatıldığını ya da saklandığını söylüyor.

İsrailden Hizbullaha yeni saldırı! Nasrallahın konuşması öncesi hedefler vuruldu

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