DSÖ: “Covid-19 küresel halk sağlığı acil durumu sona erdi”

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle 3 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan "küresel halk sağlığı acil durumunun" sona erdiğini ilan etti. Ghebreyesus, "Dün Covid-19 Acil Durum Komitesi 15. toplantısını gerçekleştirdi ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Ben de tavsiyeyi kabul ettim. Büyük bir umutla Covid-19 küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınında dünya genelinde en az 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ghebreyesus, gerçek sayının muhtemelen 20 milyona yakın olduğunu söyledi. Ghebreyesus küresel halk sağlığı acil durumunun son ermesinin "tehlikenin bittiği anlamına gelmediğini" vurgularken, durumun tersine dönmesi halinde yeniden acil durum ilan edilebileceğini aktardı. Ghebreyesus, "Şu anda herhangi bir ülkenin yapabileceği en kötü şey rehavete kapılmak, kurduğu sistemleri dağıtmak veya halkına Covid-19'un endişelenecek bir şey olmadığı mesajını vermektir" dedi.

Çoğu ülkenin Covid-19 tedbirlerini sona erdirerek normale döndüğünü belirten Ghebreyesus, "Korona virüs dünyamızı ve bizi değiştirdi" diyerek yeni mutasyon riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.