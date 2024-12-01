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Beşar Esad'dan ilk açıklama
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Beşar Esad'dan ilk açıklama

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 01:46 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 01:48

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam ile rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi. Açıklamada, “Nahyan, görüşmede ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

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