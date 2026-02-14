PODCAST CANLI YAYIN
ABD Karayipler'de bir tekneyi vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

