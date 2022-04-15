ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden şaşkın bir ifadeyle sahneye baktı. Daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve çalan müzik eşliğinde sahneden uzaklaştı.

ABD halkı başkanlarının kırdığı potlara ve yanlış söylemlerine alışkın. Ancak son tuhaf görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Bir çok kişi başkanın boşluk ile el sıkışmasının bilişsel sorunları ile ilgili olduğunu söyleyip Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar ağır eleştirilerin 'Yaşlı istismarı' olduğunu söyledi.