RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı! Yine sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı! Yine sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı! Yine sosyal medyanın diline düştü
15.04.2022 13:18

OTOMATİK OYNAT

Dünya 02:32
Rusya Savunma Bakanlığı...
Dünya 00:13
Harkov'daki parka...
Dünya 01:10
ABD'deki metro saldırısının...
Dünya 03:18
İngiltere'de rekor enflasyon
Dünya 03:55
Metro saldırısında yeni...
Dünya 04:15
New York metrosuna saldırı...
Dünya 01:57
Putin: Operasyonlarımız...
Dünya 01:39
Filipinleri tropikal fırtına...
Dünya 01:43
Pakistan'ın yeni Başbakanı...
Dünya 00:28
Yarı çıplak kadın sahaya...
Dünya 01:24
ABD senatosunda kuduz tilki...
Dünya 01:12
Buça'daki görüntülerin hedefi...

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer konuşma yaptığı bir üniversitedeki garip hareketleri ile sosyal medyanın dilinde. Konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrıldı. Bir çok kişi başkanın boşluk ile el sıkışmasının bilişsel sorunları ile ilgili olduğunu söyleyip Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.

Dünya Videoları

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden şaşkın bir ifadeyle sahneye baktı. Daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve çalan müzik eşliğinde sahneden uzaklaştı.

ABD halkı başkanlarının kırdığı potlara ve yanlış söylemlerine alışkın. Ancak son tuhaf görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Bir çok kişi başkanın boşluk ile el sıkışmasının bilişsel sorunları ile ilgili olduğunu söyleyip Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar ağır eleştirilerin 'Yaşlı istismarı' olduğunu söyledi.

SON DAKİKA