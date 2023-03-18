835 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2 Nisan'ı işaret etti!

Zaman yolcusu olduğunu iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu şok eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.