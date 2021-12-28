Balamir tahta oturmak istediğini ilan etti! "Gök Tengri kutunu bana verdi! Kurultay da beni kağan seçti"

Gök Saray'ın bahçesine asılı olan kişinin gerçek suikastçı olmadığını açıklayan Balamir, ardından taht odasında ağabeyi Alpagu Han'la yüzleşti.

Alpagu Han "Sen bana ihanet ettin" diyerek kardeşini suçlarken, Balamir "Nasıl ihanet ettim? Yasavulun Saltuk gibi yanlış suçluyu getirerek mi? Yoksa oğulların gibi suçluları yakalamayı beceremeyerek mi? Ya da ağabeyim gibi kandaşından kuşkulanarak mı? Nasıl ihanet ettim?" Alpagu Han bu sözlere "O çocuğu bütün beylerimin önünde konuşturarak! Yanlış suçluyu direğe astığımızı tüm budunuma duyurarak!" cevabını verdi.

Balamir "Kusura bakma ağabey, duyurmak zorundaydım. Kurultay kimi kağan seçtiğini ve yakında kimi seçeceğini bilmeli. Zaten kurultayda söz hakkı olan bütün boy beyleri burada. Kırkıncı gün Gök kurultayı toplana, yeni kağan seçile!" diyerek kurultay talebini yineledi.

Alpagu Han "Gök Tengri kutunu bana verdi! Kurultay da beni kağan seçti" diyerek itiraz etmeye kalksa da Balamir "Gök Tengri kutunu geri alırsa kurultay yeni kağan seçmez mi? Töremizde yok mu? Gök Tengri kutunu geri aldığı hanı korumaz! Sana da öyle yapmadı mı? Bir çapulcunun seni vurmasına izin verdi, korumadı! Haftalar oldu iyileşmedin, hala korumaz! Şimdi de yanlış suçluyu oraya asmanı sağladı, buduna rezil oldun" diyerek üste çıktı.

Balamir "Dışarıda boy beyleri ayakta. Halk tetikte. Ya şimdi çık konuş, kurultayı ilan et. Ya da ben gidip ilan edeyim" diyerek rest çekince Alpagu Han kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Balamir beklemediği bir zafer elde etmiş oldu.