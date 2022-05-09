İZLE | Destan 22. bölüm 2. fragmanı: "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!"

Akkız, Çolpan ve Balamir'i Alpagu Han'a teslim ediyor

Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.

Gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor

Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?

Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmıştı. Ulu Ece içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve canını kurtarmak için ne yapacaktır? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Kaya Gök Hanlığı tahtına oturuyor

Temur tarafından oba baskınını ve Tutkun'u öldürttüğünü itiraf etmesi için yaralanan Kaya, acımaz İtbarakların dönüşüyle nefes alırken düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine, Gök Tahtına oturur. İtbarakların yenilgiye uğratılması halinde okların kendisine döneceğini bilen Kaya kendini kurtarmak için ne tür hamleler yapacaktır?

Oğuz Kağan'ın düşmanları geri dönüyor

Saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizdir. Kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Alpagu Han, Gök Hanlığını; başlarında acımasız Obar'ın olduğu İtbaraklardan koruyabilecek midir?

Destansı aşk

Yeni ve korkunç bir düşmanla karşı karşıya gelen Alpagu Han, Akkız'a kendisi dönene kadar Gök Orda şehri ve sarayın güvenliği görevini vermiştir. Akkız'ı bu büyük görevde bekleyen tehlikeler nelerdir? Acımasız İtbaraklar, Akkız ve Batuga arasındaki aşkı da tehlikeye sokar. Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ve Batuga'nın destansı aşkı yeniden sınanacaktır.