Züleyha kendini yakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm 12.03.2020 22:53

Perşembe günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 59. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Demir, Züleyha'yı çocuklarından koparıyor ve Züleyha'ya ne olacağı merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur.

DEMİR'İ KİMSE DURDURAMIYOR

Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır!

ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?

Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır.

YILMAZ, MÜJGAN'I ARIYOR

Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir.

İNTİKAM DOLU BİR SAVAŞ

Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir! Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır.