ATV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. "Köprü" şarkısı Sezen Aksu'nun yorumuyla Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Bir Zamanlar Çukurova'nın 50. bölümünde Köprü şarkısı geceye damga vurdu!26.12.2019 23:33
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