Bir Zamanlar Çukurova 156. bölüm! Yılmaz, Ercüment’i öldürdüğünü itiraf etti! 21.02.2020 00:54

Bir Zamanlar Çukurova 56. bölümde, Demir'le Yılmaz, Ercüment cinayetinin ortaya çıkmaması için, aralarındaki husumeti bir kenara bırakıp, işbirliği yaptı. Yılmaz bebeğini bırakıp bir kez daha hapse girmemek; Demir ise, Gülten’in ve eşi Züleyha’nın şerefini korumak için bu ortaklığa razı oldu. Demir’in teyzekızıyla yapılan gizli plan için ödenen beş milyonu duyan Müjgân, paranın yarsını Yılmaz’ın ödemesine isyan etti. Yılmaz’dan ise, Fekeli konağından bomba gibi patlayacak bir itiraf geldi.

Bir Zamanlar Çukurova 56. bölümde, Demir'le Yılmaz, Ercüment cinayetinin ortaya çıkmaması için, aralarındaki husumeti bir kenara bırakıp, işbirliği yaptı. Yılmaz bebeğini bırakıp bir kez daha hapse girmemek; Demir ise, Gülten'in ve eşi Züleyha'nın şerefini korumak için bu ortaklığa razı oldu.

MÜJGAN HESAP SORUYOR!

Yılmaz ile Züleyha'nın gizli buluşmasını kamera kaydına alan Müjgân'a bununla yaşamak ağır geliyordu. Gülten'e tecavüz edilmiş olmasını öğrenmesine rağmen bu olayı Yamanlar'ın içi meselesi olarak görüyordu. Ercüment cinayeti için Yılmaz'ın para ödediğini duyunca sinir krizleri geçirdi. Yılmaz hala Züleyha'nın şerefini düşünüyor, bu da onu çok yaralıyordu. Gizlice tanık olduğu buluşmanın siniriyle hesap sormaya başladı

YILMAZ: "ERCÜMENT'İ BEN ÖLDÜRDÜM!"

Müjgân Yılmaz'a soru sordukça cevap alamıyor, daha da öfkeleniyordu. Kendisinden saklananlar onu daha da hasta ediyordu. Yılmaz'ın ona verdiği cevaplara tahammül edemeyen Müjgan gerçekleri duymak için üsteledi. Yılmaz'ın "Züleyha için on bin de veririm!" tepkisi karşısında, "Neden Yılmaz neden!..." diye ağlayarak sordu. Müjgân'ın sorularından bunalan ve artık dayanamayan Yılmaz gerçeği daha fazla saklamadı. "Ercüment'i ben öldürdüm!" diye itiraf etti.

BEHİCE ŞOKTA!

Yılmaz'ın Fekeli'nin köşkünde yankılanan cinayet itirafı, Müjgân ve Behice'nin darmadağın olmasına sebep oldu. Yılmaz'ın eski aşkını unutamadığı için, Züleyha'nın itibarını koruduğunu zannederlerken; Ercüment cinayetinin altındaki gerçek ona ağır geldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.