Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı: Hanımağa geri döndü

Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikol ve Furkan Palalı’nın paylaştığı Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 100. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Bırakmayacağım Züleyha, o odayı o şirketi de sana bırakmayacağım" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. Bölüm fragmanı…