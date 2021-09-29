Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı: Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. Fragmanı izle! ‘’Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor’’… Başrollerini Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Kerem Alışık’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova, 105. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölüm milyonları ekran başına kilitlerken ‘İntikam Planı’ etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. İşte heyecanı kat kat arttıran Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm 2. fragmanı...

Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Züleyha ve Hakan ortaklıklarını ilan ediyor

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.