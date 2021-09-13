Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı izle!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda kadrosuna başarılı oyuncular İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ı dahil eden dizi, yayınlanan 103. bölümüyle nefes kesti. Soluksız izlenen bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "Önce bir tutuşsunlar, ondan sonra çıkarım karşılarına" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda kadrosuna başarılı oyuncular İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ı dahil eden dizi, yayınlanan 103. bölümüyle nefes kesti. Soluksız izlenen bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "Önce bir tutuşsunlar, ondan sonra çıkarım karşılarına" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı...