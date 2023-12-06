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Haberler Aldatmak Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 15:03 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 15:03

Aldatmak 48. bölüm 2. fragmanı: "Tolga Kaşifoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor!"

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

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