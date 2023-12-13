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Haberler Aldatmak Videoları Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 09:10

📺 Aldatmak 49. bölüm 2. fragmanı izle: ''Hiç kimseye bir şey yapmayacaksın!"

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Hiç kimseye bir şey yapmayacaksın!" sözleri damga vurdu.

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez. Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.

Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Nazan, teyzesinin başlattığı bu kumpaslar savaşında kendi tarafını açıkça belirtir. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.

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