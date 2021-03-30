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Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli...

Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli...
30.03.2021 00:47
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Akıncı 14. bölüm 2.fragmanı...
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atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. 13. bölümün ardından 14. bölüm merakla beklenirken 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu. Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı izle.


atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. 13. bölümün ardından 14. bölüm merakla beklenirken 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu. Akıncı 14. bölüm 2.fragmanı izle.
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