MAÇ TARİHLERİ UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri ile A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finali geçen dört takımın katılacağı final organizasyonu ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.





TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE YER ALMADI

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nden B Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, kura çekiminde yer almadı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonun 2028-2029 sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek.

UEFA'nın 2028-2029 sezonundan itibaren üç ligli sisteme geçme kararı almasıyla turnuvanın formatı da değişecek. Türkiye'nin yeni sezondaki grup rakipleri, daha sonra gerçekleştirilecek ayrı bir kura çekimiyle belirlenecek. Yeni sezonun grup kura tarihi ise henüz açıklanmadı.

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