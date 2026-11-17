Galler'in grubu son sırada tamamlaması kesinleşti. (Fotoğraf: AP)



PORTEKİZ'E LİDERLİK İÇİN BERABERLİK YETİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, geride kalan beş maçta 12 puan topladı. Danimarka 9 puanla ikinci, Norveç 6 puanla üçüncü, Galler ise 3 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Portekiz, Galler deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde puanını 13'e yükselterek grubunu lider bitirecek.

Jorge Jesus'un öğrencilerinin mağlup olması durumunda ise liderlik hesabı Danimarka-Norveç maçına taşınacak.

Portekiz'in kaybetmesi ve Danimarka'nın Norveç'i mağlup etmesi halinde iki takım da 12 puana ulaşacak. Danimarka, ikili averaj üstünlüğüyle liderliği ele geçirecek.

Portekiz'in Galler karşısında puan kaybetmesi, bu nedenle gruptaki zirve yarışını doğrudan etkileyecek.

PORTEKİZ'DE DANİMARKA YENİLGİSİNİN İZLERİ

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört karşılaşmasını kazanmasının ardından beşinci haftada ağır bir yenilgi yaşadı.

Jorge Jesus yönetimindeki ekip, 14 Kasım'da sahasında ağırladığı Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Danimarka'nın galibiyetinde Rasmus Højlund iki golle öne çıkarken Pierre-Emile Højbjerg ve Joachim Andersen de fileleri havalandırdı.

Portekiz'in tek golünü ise Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonuçla Portekiz'in turnuvadaki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. Portekiz, Cardiff deplasmanında kazanarak hem Danimarka yenilgisini telafi etmeyi hem de grup liderliğini korumayı hedefliyor.