4. Grup'ta heyecan sona eriyor! Portekiz Galler deplasmanında
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un son haftasında Galler ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Danimarka'ya 4-1 mağlup olan Portekiz, grup liderliğini korumak için Cardiff deplasmanına çıkacak. Jorge Jesus'un öğrencilerine beraberlik yeterken Galler, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Kritik karşılaşma saat 22.45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Galler ile Portekiz kozlarını paylaşacak. A Ligi 4. Grup'taki mücadele, 22.45'te başlayacak.
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Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
GALLER: Karl Darlow; Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Jay DaSilva; Daniel James, Rubin Colwill, Liam Cullen, Brennan Johnson; Lewis Koumas, Harry Wilson.
PORTEKİZ: Diogo Costa; Diogo Dalot, Renato Veiga, Antonio Silva, Joao Cancelo; Ruben Neves, Bruno Fernandes, Vítor Vitinha; Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix.
PORTEKİZ'E LİDERLİK İÇİN BERABERLİK YETİYOR
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, geride kalan beş maçta 12 puan topladı. Danimarka 9 puanla ikinci, Norveç 6 puanla üçüncü, Galler ise 3 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Portekiz, Galler deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde puanını 13'e yükselterek grubunu lider bitirecek.
Jorge Jesus'un öğrencilerinin mağlup olması durumunda ise liderlik hesabı Danimarka-Norveç maçına taşınacak.
Portekiz'in kaybetmesi ve Danimarka'nın Norveç'i mağlup etmesi halinde iki takım da 12 puana ulaşacak. Danimarka, ikili averaj üstünlüğüyle liderliği ele geçirecek.
Portekiz'in Galler karşısında puan kaybetmesi, bu nedenle gruptaki zirve yarışını doğrudan etkileyecek.
PORTEKİZ'DE DANİMARKA YENİLGİSİNİN İZLERİ
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört karşılaşmasını kazanmasının ardından beşinci haftada ağır bir yenilgi yaşadı.
Jorge Jesus yönetimindeki ekip, 14 Kasım'da sahasında ağırladığı Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.
Danimarka'nın galibiyetinde Rasmus Højlund iki golle öne çıkarken Pierre-Emile Højbjerg ve Joachim Andersen de fileleri havalandırdı.
Portekiz'in tek golünü ise Bernardo Silva kaydetti.
Bu sonuçla Portekiz'in turnuvadaki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. Portekiz, Cardiff deplasmanında kazanarak hem Danimarka yenilgisini telafi etmeyi hem de grup liderliğini korumayı hedefliyor.
RONALDO SONRASI YENİ DÖNEM
Portekiz, milli takım kariyerini noktalayan Cristiano Ronaldo'nun ardından yeni bir döneme girdi.
Jorge Jesus'un hücum hattında Gonçalo Ramos ve João Félix öne çıkan isimler arasında bulunuyor.
UEFA verilerine göre her iki futbolcu da ilk dört grup karşılaşmasında üçer gol kaydederek Portekiz'in hücumdaki etkili performansına katkı sağladı.
Portekiz, Galler karşısında bu futbolcuların yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha ve João Neves gibi isimlerin performansıyla sonuca gitmeye çalışacak.
GALLER SON SIRAYI DEĞİŞTİREMEYECEK
Galler, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde zorlu bir grup aşaması geçirdi.
Craig Bellamy yönetimindeki ekip, beş karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alabildi ve 3 puanda kaldı.
Son maçında Norveç'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Galler'in grubu dördüncü sırada tamamlaması kesinleşti.
Galler, Portekiz karşısında alacağı sonuçla grup sıralamasını değiştiremeyecek. Ancak A Ligi'nde kalabilmek için mart ayında oynayacağı play-off öncesinde taraftarı önünde moral kazanmayı hedefliyor.
NORVEÇ'E 3-1 MAĞLUP OLDULAR
Galler, 14 Kasım'da deplasmanda karşılaştığı Norveç'e 3-1 yenildi.
Norveç'in gollerini Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ve Erling Haaland kaydetti. Galler'in tek golü ise David Brooks'tan geldi.
Bu sonuçla Galler'in son haftaya 3 puanla girmesi kesinleşti.
Craig Bellamy'nin öğrencileri, Norveç karşısındaki mağlubiyetin ardından Portekiz karşısında daha etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.
İLK MAÇI PORTEKİZ KAZANDI
Galler ile Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül 2026'da karşı karşıya geldi.
Portekiz'in sahasında oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Jorge Jesus'un öğrencileri, Galler karşısında elde ettiği galibiyetle turnuvaya üç puanla başlamıştı.
İki takım, daha önce 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de karşılaşmıştı. Portekiz, o mücadeleyi 2-0 kazanarak finale yükselmişti.
Cardiff'te oynanacak karşılaşma, Portekiz'in liderlik yarışında ve Galler'in taraftarı önündeki son grup sınavında belirleyici olacak.