Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golüne Messi ve Beckham benzetmesi: İnanılmaz gol
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Arda Güler'in serbest vuruştan attığı gol, İspanyol basınında gündem oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldızın golünü Marca, Lionel Messi'nin 2019 yılındaki frikiğine benzetirken AS gazetesi ise David Beckham karşılaştırması yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile İzmir'de oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına Arda Güler damga vurdu. 21 yaşındaki yıldız, mücadelenin 20. dakikasında uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndererek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
Real Madrid forması giyen milli futbolcunun sol ayağıyla attığı gol, İspanya'da geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca ve AS, Arda Güler'in vuruşunu dünya futbolunun iki önemli ismi Lionel Messi ve David Beckham'ın golleriyle karşılaştırdı.
MESSI BENZETMESİ
İspanyol spor gazetesi Marca, Arda Güler'in Belçika karşısındaki performansına ve serbest vuruş golüne dikkat çekti.
Gazete, haberinin başlığında milli futbolcunun Türkiye formasıyla parladığını belirterek golünü Lionel Messi'nin 2019 yılında attığı frikiğe benzetti.
Söz konusu karşılaştırma, Messi'nin Barcelona formasıyla 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a karşı kaydettiği unutulmaz serbest vuruş golünü akıllara getirdi.
AS: "AMAN TANRIM! NASIL BİR FRİKİK GOLÜ!"
İspanya'nın bir diğer önemli spor gazetesi AS, Arda Güler'in golüne video haberinde yer verdi.
AS, milli futbolcunun uzak mesafeden bulduğu golü son derece coşkulu ifadelerle okuyucularına sunarak şu ifadeleri kullandı:
"Aman Tanrım! Güler'den çok uzak mesafeden doğrudan serbest vuruşla inanılmaz bir gol!"
AS, haberin açıklamasında da Arda Güler'in Belçika karşısında Türkiye'yi öne geçirdiğini belirterek yıldız futbolcunun vuruşunu David Beckham tarzında bir gol olarak değerlendirdi.
MESSI'NİN LIVERPOOL'A ATTIĞI GOLÜ HATIRLATTI
Arda Güler'in golünün benzetildiği Messi frikiği, 1 Mayıs 2019'da Barcelona ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında gelmişti.
Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 82. dakikasında uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndermiş, Barcelona'nın 3-0 kazandığı mücadelede kulüp kariyerindeki 600. golünü kaydetmişti.
Arda Güler'in Belçika karşısında attığı golün de benzer şekilde sol ayakla uzak mesafeden gelmesi, İspanyol basınındaki karşılaştırmanın temelini oluşturdu.
ARDA GÜLER'İN GOLÜNE SOSYAL MEDYADA DA ÖVGÜ
Real Madridli futbolcunun serbest vuruş golü, uluslararası futbol topluluklarında da konuşuldu.
Reddit'teki futbol paylaşımında Arda'nın vuruşunu Messi'nin Liverpool'a attığı frikiğe benzeten yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar topun izlediği yol ve vuruş tekniği arasındaki benzerliği vurguladı.
Arda Güler, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan A Milli Takım'da Belçika karşısında attığı golle İspanyol spor medyasının gündemine yerleşti.