A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile İzmir'de oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına Arda Güler damga vurdu. 21 yaşındaki yıldız, mücadelenin 20. dakikasında uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndererek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Türkiye 1-0 öne geçti

Real Madrid forması giyen milli futbolcunun sol ayağıyla attığı gol, İspanya'da geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca ve AS, Arda Güler'in vuruşunu dünya futbolunun iki önemli ismi Lionel Messi ve David Beckham'ın golleriyle karşılaştırdı.