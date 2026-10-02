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Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçlar ve sonuçları: Tam 27 gol atıldı

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin öne çıkan sonuçlarından biri Türkiye'nin Belçika deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet olurken, Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

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Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçlar ve sonuçları: Tam 27 gol atıldı

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Türkiye, Belçika deplasmanında 3-0 mağlup olurken Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek'in İsveç ile 1-1 kaldığı mücadelede Edin Dzeko son maçına çıktı.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA KAYBETTİ

A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Karadağ deplasmanda Letonya'yı devirdi (Fotoğraf: EPA)Karadağ deplasmanda Letonya'yı devirdi (Fotoğraf: EPA)

DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI

B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı. Aynı gruptaki diğer mücadelede Polonya, Romanya karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet aldı.

KUZEY İRLANDA'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

B Ligi 2. Grup'ta Macaristan, Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti. Kuzey İrlanda ise Ukrayna deplasmanında 3-0 kazanarak gecenin farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

C LİGİ'NDE 4 MAÇ

C Ligi 2. Grup'ta Karadağ, Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenerken Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan karşısında 2-0 galip geldi. C Ligi 3. Grup'ta Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları ile Slovakya arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.

Polonya Romanya'yı gol yağmuruna tuttu (Fotoğraf: EPA)Polonya Romanya'yı gol yağmuruna tuttu (Fotoğraf: EPA)

GECENİN SONUÇLARI

A Ligi 1. Grup

Belçika - Türkiye: 3-0
Fransa - İtalya: 1-1

B Ligi 2. Grup

Macaristan - Gürcistan: 1-0
Ukrayna - Kuzey İrlanda: 0-3

B Ligi 4. Grup

Polonya - Romanya: 6-0
Bosna-Hersek - İsveç: 1-1

C Ligi 2. Grup

Letonya - Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan: 2-0

C Ligi 3. Grup

Kazakistan - Moldova: 1-2
Faroe Adaları - Slovakya: 1-1

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