Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçlar ve sonuçları: Tam 27 gol atıldı
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin öne çıkan sonuçlarından biri Türkiye'nin Belçika deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet olurken, Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Türkiye, Belçika deplasmanında 3-0 mağlup olurken Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek'in İsveç ile 1-1 kaldığı mücadelede Edin Dzeko son maçına çıktı.
TÜRKİYE BELÇİKA'YA KAYBETTİ
A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI
B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı. Aynı gruptaki diğer mücadelede Polonya, Romanya karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet aldı.
KUZEY İRLANDA'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET
B Ligi 2. Grup'ta Macaristan, Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti. Kuzey İrlanda ise Ukrayna deplasmanında 3-0 kazanarak gecenin farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
C LİGİ'NDE 4 MAÇ
C Ligi 2. Grup'ta Karadağ, Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenerken Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan karşısında 2-0 galip geldi. C Ligi 3. Grup'ta Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları ile Slovakya arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.
GECENİN SONUÇLARI
A Ligi 1. Grup
Belçika - Türkiye: 3-0
Fransa - İtalya: 1-1
B Ligi 2. Grup
Macaristan - Gürcistan: 1-0
Ukrayna - Kuzey İrlanda: 0-3
B Ligi 4. Grup
Polonya - Romanya: 6-0
Bosna-Hersek - İsveç: 1-1
C Ligi 2. Grup
Letonya - Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan: 2-0
C Ligi 3. Grup
Kazakistan - Moldova: 1-2
Faroe Adaları - Slovakya: 1-1