A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

UEFA Uluslar Ligi 'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Türkiye, Belçika deplasmanında 3-0 mağlup olurken Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Bosna-Hersek'in İsveç ile 1-1 kaldığı mücadelede Edin Dzeko son maçına çıktı.

Karadağ deplasmanda Letonya'yı devirdi (Fotoğraf: EPA)

DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI

B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı. Aynı gruptaki diğer mücadelede Polonya, Romanya karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet aldı.

KUZEY İRLANDA'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

B Ligi 2. Grup'ta Macaristan, Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti. Kuzey İrlanda ise Ukrayna deplasmanında 3-0 kazanarak gecenin farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

C LİGİ'NDE 4 MAÇ

C Ligi 2. Grup'ta Karadağ, Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenerken Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan karşısında 2-0 galip geldi. C Ligi 3. Grup'ta Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları ile Slovakya arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.