Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki kaderi netleşiyor! Kalan 3 maçta büyük heyecan

Bunun nedeni Fransa'nın şimdiden 7, Belçika'nın ise 6 puanda bulunmasının yanı sıra Belçika ile İtalya'nın kalan haftalarda birbirleriyle karşılaşacak olması. Belçika-İtalya maçında alınacak her sonuç, bu iki takımdan en az birinin 7 veya daha fazla puana ulaşmasını sağlayacak. Bu nedenle Türkiye'nin 6 puanla ilk iki sıraya girmesi mümkün değil. Bu tablo aynı zamanda Türkiye'nin kalan üç karşılaşmasından herhangi birini kaybetmesi halinde çeyrek final şansının sona ereceği anlamına geliyor.

9 PUANLIK SENARYO Türkiye'nin önündeki en güçlü senaryo kalan 3 karşılaşmanın tamamını kazanmak. Ay-yıldızlılar İtalya, Belçika ve Fransa'yı mağlup ederse grubu 9 puanla tamamlayacak. Böylece hem İtalya hem Belçika hem de Fransa, Türkiye karşısında puan kaybetmiş olacak. Ancak 9 puan da tek başına çeyrek final bileti anlamına gelmiyor. Belçika, İtalya ve Fransa'nın kendi aralarında oynayacağı karşılaşmalardan çıkacak sonuçlar ilk iki sıranın belirlenmesinde etkili olacak. Örneğin Belçika'nın Fransa ve İtalya'yı, Fransa'nın da İtalya'yı mağlup ettiği bir tabloda Türkiye 9 puana ulaşmasına rağmen ilk iki sıranın dışında kalabilir.

7 PUAN ÇEYREK FİNAL İÇİN ALT SINIR Türkiye'nin çeyrek final yarışındaki matematiksel alt sınırı 7 puan. Ay-yıldızlılar kalan üç karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkararak 7 puana ulaşırsa ikinci sıra şansını koruyabilir. Örneğin İtalya ve Belçika'nın mağlup edilmesi, Fransa karşısında ise beraberlik alınması Türkiye'yi 7 puana taşıyacak. Bu senaryoda Belçika ve İtalya'nın diğer karşılaşmalarda alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Türkiye'nin 7 puanla ilk iki sıraya girebilmesi için rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekecek. Puan eşitliği halinde ise UEFA'nın eşit puan kriterleri devreye girecek. Öncelikle eşit puanlı takımların kendi aralarındaki maçlarda topladığı puan, ardından bu karşılaşmalardaki averaj ve atılan gol dikkate alınacak. Genel averaj ise sonraki kriterler arasında yer alıyor.

6 PUAN VE ALTI ÇEYREK FİNAL İÇİN YETMİYOR Türkiye kalan üç karşılaşmadan toplam 6 puan veya daha az toplarsa çeyrek finale yükselemeyecek. Ay-yıldızlıların 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puana ulaşması halinde dahi ilk iki sıra matematiksel olarak mümkün olmayacak. Fransa'nın mevcut 7 puanının yanı sıra Belçika ile İtalya'nın birbirleriyle oynayacak olması, grupta Türkiye dışında en az iki takımın 7 veya daha fazla puana ulaşmasını garanti ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin çeyrek final yarışında kalabilmesi için kalan üç maçında yenilmemesi gerekiyor.