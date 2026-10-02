Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki kaderi netleşiyor! Kalan 3 maçta büyük heyecan
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki çeyrek final hesapları Belçika'ya karşı alınan 3-0'lık yenilgi ve Fransa-İtalya maçının 1-1 bitmesinin ardından değişti. İlk 3 maçta puan alamayan Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puan 9 olurken, çeyrek final yarışında kalabilmesi için en az 6 puana ihtiyacı bulunuyor. İşte millilerin geleceğiyle ilgili tüm ihtimaller ve elde edilecek sonuçlar...
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki çeyrek final ve ligde kalma hesapları üçüncü maçların ardından yeniden şekillendi. Belçika deplasmanında 3-0 mağlup olan Türkiye, ilk 3 karşılaşmada puan alamazken Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalmasının ardından gruptaki puan farkları açıldı.
Üçüncü maçların sonunda Fransa 7 puanla liderliğini sürdürdü. Belçika 6 puanla ikinci, İtalya 4 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye henüz puanla tanışamadı.
Ay-yıldızlıların önünde İtalya, Belçika ve Fransa karşılaşmaları bulunuyor. Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puan ise 9.
TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNAL ŞANSI BİTTİ Mİ?
Hayır. Türkiye'nin grubu ilk iki sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselme ihtimali matematiksel olarak devam ediyor.
Ancak Milli Takım'ın kalan 3 maçtan en az 7 puan çıkarması gerekiyor. Türkiye'nin 6 veya daha az puanda kalması halinde ilk iki sıraya yükselmesi matematiksel olarak mümkün olmayacak.
Bunun nedeni Fransa'nın şimdiden 7, Belçika'nın ise 6 puanda bulunmasının yanı sıra Belçika ile İtalya'nın kalan haftalarda birbirleriyle karşılaşacak olması. Belçika-İtalya maçında alınacak her sonuç, bu iki takımdan en az birinin 7 veya daha fazla puana ulaşmasını sağlayacak. Bu nedenle Türkiye'nin 6 puanla ilk iki sıraya girmesi mümkün değil.
Bu tablo aynı zamanda Türkiye'nin kalan üç karşılaşmasından herhangi birini kaybetmesi halinde çeyrek final şansının sona ereceği anlamına geliyor.
9 PUANLIK SENARYO
Türkiye'nin önündeki en güçlü senaryo kalan 3 karşılaşmanın tamamını kazanmak.
Ay-yıldızlılar İtalya, Belçika ve Fransa'yı mağlup ederse grubu 9 puanla tamamlayacak. Böylece hem İtalya hem Belçika hem de Fransa, Türkiye karşısında puan kaybetmiş olacak.
Ancak 9 puan da tek başına çeyrek final bileti anlamına gelmiyor. Belçika, İtalya ve Fransa'nın kendi aralarında oynayacağı karşılaşmalardan çıkacak sonuçlar ilk iki sıranın belirlenmesinde etkili olacak.
Örneğin Belçika'nın Fransa ve İtalya'yı, Fransa'nın da İtalya'yı mağlup ettiği bir tabloda Türkiye 9 puana ulaşmasına rağmen ilk iki sıranın dışında kalabilir.
7 PUAN ÇEYREK FİNAL İÇİN ALT SINIR
Türkiye'nin çeyrek final yarışındaki matematiksel alt sınırı 7 puan.
Ay-yıldızlılar kalan üç karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkararak 7 puana ulaşırsa ikinci sıra şansını koruyabilir.
Örneğin İtalya ve Belçika'nın mağlup edilmesi, Fransa karşısında ise beraberlik alınması Türkiye'yi 7 puana taşıyacak.
Bu senaryoda Belçika ve İtalya'nın diğer karşılaşmalarda alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Türkiye'nin 7 puanla ilk iki sıraya girebilmesi için rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekecek.
Puan eşitliği halinde ise UEFA'nın eşit puan kriterleri devreye girecek. Öncelikle eşit puanlı takımların kendi aralarındaki maçlarda topladığı puan, ardından bu karşılaşmalardaki averaj ve atılan gol dikkate alınacak. Genel averaj ise sonraki kriterler arasında yer alıyor.
6 PUAN VE ALTI ÇEYREK FİNAL İÇİN YETMİYOR
Türkiye kalan üç karşılaşmadan toplam 6 puan veya daha az toplarsa çeyrek finale yükselemeyecek.
Ay-yıldızlıların 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puana ulaşması halinde dahi ilk iki sıra matematiksel olarak mümkün olmayacak. Fransa'nın mevcut 7 puanının yanı sıra Belçika ile İtalya'nın birbirleriyle oynayacak olması, grupta Türkiye dışında en az iki takımın 7 veya daha fazla puana ulaşmasını garanti ediyor.
Bu nedenle Türkiye'nin çeyrek final yarışında kalabilmesi için kalan üç maçında yenilmemesi gerekiyor.
4 PUANLIK SENARYODA HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK
Türkiye kalan üç maçtan 4 puan çıkarması halinde grubu en fazla 4 puanla tamamlayacak.
İtalya'nın da şu anda 4 puanı bulunması nedeniyle özellikle 5 Ekim'deki İtalya-Türkiye karşılaşması üçüncülük yarışında büyük önem taşıyor.
Türkiye'nin İtalya'yı mağlup etmesi ve rakibinin kalan karşılaşmalarda puan alamaması halinde iki takımın eşit puanda buluşma ihtimali bulunuyor.
İtalya'nın ilk karşılaşmayı Türkiye karşısında 4-1 kazanması nedeniyle rövanşta alınacak skor da olası puan eşitliğinde büyük önem taşıyacak. UEFA kurallarına göre eşit puanlı takımlar arasında ilk olarak kendi aralarındaki karşılaşmalarda elde edilen sonuçlar değerlendiriliyor.
FRANSA-İTALYA BERABERLİĞİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalmasının ardından İtalya puanını 4'e yükseltti.
Böylece üçüncü sıradaki İtalya ile Türkiye arasındaki fark 4 puana çıktı.
Ay-yıldızlılar 5 Ekim'deki karşılaşmayı kazanırsa 3 puana ulaşacak ve İtalya 4 puanda kalacak. Bu sonuç hem üçüncülük yarışını yeniden açacak hem de diğer sonuçlara bağlı olarak ilk iki sıra ihtimalinin devam etmesini sağlayacak.
Türkiye'nin İtalya'ya mağlup olması halinde ise rakibi 7 puana ulaşacak. Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puan 6'ya düşeceği için çeyrek final ihtimali matematiksel olarak sona erecek.
AVERAJ -7'YE GERİLEDİ
Türkiye ilk 3 karşılaşmada yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
Ay-yıldızlıların genel averajı Belçika karşısındaki 3-0'lık yenilginin ardından -7'ye geriledi.
Ancak olası puan eşitliklerinde doğrudan genel averaja bakılmayacak. UEFA statüsüne göre önce eşit puanlı takımların kendi aralarında oynadığı karşılaşmalardaki puan, averaj ve gol sayısı dikkate alınacak. Bu kriterlerin eşitliği bozmaması halinde genel averaj devreye girecek.
ÜÇÜNCÜLÜK DE KRİTİK
Türkiye ilk iki sıranın dışında kalırsa A Ligi'ndeki mücadelesi açısından üçüncülük büyük önem taşıyacak.
2026/27 UEFA Uluslar Ligi formatında A Ligi'ndeki dört grup üçüncüsü arasında en iyi iki takım doğrudan A Ligi'nde kalacak. En düşük sıralamaya sahip iki grup üçüncüsü ise B Ligi'nden gelecek rakiplerle A/B play-off'una çıkacak.
A Ligi'ndeki grup dördüncüleri açısından da genel sıralama önem taşıyor. En iyi iki grup dördüncüsü A/B play-off'una giderken en düşük sıralamadaki iki grup dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşecek.
Bu nedenle çeyrek final ihtimalinin kaybedilmesi halinde yalnızca İtalya ile üçüncülük yarışı değil, diğer A Ligi gruplarındaki üçüncü ve dördüncü takımların topladığı puanlar da Türkiye açısından önem kazanacak.
GÖZLER İTALYA MAÇINDA
Üçüncü maçların ardından A Ligi 1. Grup'ta Fransa 7, Belçika 6, İtalya 4 ve Türkiye 0 puanda bulunuyor.
Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puan 9. Çeyrek final için matematiksel alt sınır 7 puan. Ay-yıldızlıların 6 veya daha az puanda kalması halinde ilk iki sıra ihtimali bulunmuyor.
Türkiye'nin kalan üç karşılaşmasından herhangi birini kaybetmesi de çeyrek final yarışını matematiksel olarak sona erdirecek.
Ay-yıldızlıların önündeki ilk kritik karşılaşma 5 Ekim'de deplasmanda İtalya'ya karşı oynanacak. Türkiye kazanması halinde hem çeyrek final hem de üçüncülük yarışındaki iddiasını sürdürecek. Mağlubiyet halinde ise çeyrek final kapısı kesin olarak kapanacak.