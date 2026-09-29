Uluslar Ligi'nde 23 gol! İspanya yıldızlarıyla güldü İsviçre deplasmanda fark attı
UEFA Uluslar Ligi'nde 29 Eylül 2026 tarihinde oynanan karşılaşmalar tamamlandı. A, B ve C liglerinde toplam 10 maçın oynandığı gecede 23 gol atıldı. İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi. İsviçre ise İskoçya karşısında 3-0'lık galibiyete ulaştı.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 karşılaşmayla devam etti. A Ligi'nden C Ligi'ne kadar birçok grupta kritik mücadeleler oynanırken gecenin en farklı galibiyetlerinden birine İspanya imza attı.
İSPANYA'DAN HIRVATİSTAN'A 4 GOL
A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan İspanya, ikinci devrede bulduğu gollerle farkı açarak sahadan üç puanla ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi. İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelede İngilizler ikinci yarıda sonuca gitti.
İSVİÇRE DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI
B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, İskoçya deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Konuk ekip ilk yarıyı da 1-0 üstün tamamladı. Aynı grupta Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek gecenin kazananlarından biri oldu.
C LİGİ'NDE GOL YAĞMURU
C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile Belarus golsüz berabere kalırken Arnavutluk, San Marino deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. C Ligi 3. Grup'ta Moldova ile Faroe Adaları 1-1 berabere kaldı. Slovakya ise Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti. C Ligi 4. Grup'ta Bulgaristan ile Estonya'nın karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. İzlanda, Lüksemburg deplasmanında 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.