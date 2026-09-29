UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 karşılaşmayla devam etti. A Ligi'nden C Ligi'ne kadar birçok grupta kritik mücadeleler oynanırken gecenin en farklı galibiyetlerinden birine İspanya imza attı.

İsviçre deplasmanda İskoçya'yı 3-0 ile geçti İSPANYA'DAN HIRVATİSTAN'A 4 GOL A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan İspanya, ikinci devrede bulduğu gollerle farkı açarak sahadan üç puanla ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi. İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelede İngilizler ikinci yarıda sonuca gitti.