GRUPTA İLK PUAN MÜCADELESİ

İlk maçların ardından Belçika ve Fransa 3'er puanla grubun ilk iki sırasında yer alırken Türkiye üçüncü, İtalya ise dördüncü sırada bulunuyor. İki takım da ilk haftadaki mağlubiyetlerini geride bırakarak gruptaki ilk puanlarını elde etmek için sahaya çıkacak.

Fransa maçının ardından yeniden taraftarı önüne çıkacak olan A Milli Takım, İtalya karşısında galibiyet arayacak. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ise deplasmanda kazanarak Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

ZEKİ ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

"Juventus'ta olduğum için mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Oradaki tecrübelerimi buradaki arkadaşlarıma aktarıyorum. Fransa maçında da iyi performans gösterdik. Sadece gol atmamız gerekiyordu. Mücadeleyi gösterdik, taktiksel olarak da uyum sağlıyoruz. Bu konuda herkese güveniyorum. Yarın iyi bir maç bekliyorum. Kenan Yıldız buraya gelemediği için çok üzgün. Onun takımda olmayışı bizi etkileyecek tabii ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini doldurmak için her şeyi yapacak."

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

"İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak."

"ORKUN DÖNMEK İSTİYOR"

"Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir."

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

"Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."

"DENİZ GÜL'Ü YETİŞTİRDİK"

"Kerem ve Barış, 3 senedir benimleyken her maçta pozisyonları dışında oynadılar çünkü o konuda sıkıntımız var. Ama futbolcular, milli takımda farklı bir pozisyonda oynasalar bile sonuna kadar mücadele ediyorlar. Deniz Gül'ü de yanımıza alıp yetiştirdik, şimdi daha fazla süre almaya başladı. Sadece şunu bilin; kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takım için. Bu yüzden onlara daha fazla sahip çıkmalıyız."

"KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

"Benden daha iyi biliyorsunuz Berke Özer sürecini. Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum."

"ENES ÜNAL PARAMETRELERİMİZİN ALTINDA"

"Enes Ünal'ı yakın takibe aldık. Son 5-6 maçına farklı farklı kişiler gitti, tüm maçlarını yakından seyretme fırsatımız oldu. Muazzam bir karakter. Enes Ünal milli takımı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Fiziksel olarak şu an bizim parametrelerimizin biraz altında. Bir dahaki kampta tüm yakın takibi yapıp ona göre kararımızı vereceğiz."