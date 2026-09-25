UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, mücadelenin 31. dakikasında penaltı beklentisiyle hakeme itiraz etti. Barış Alper Yılmaz'ın rakip ceza sahasında yerde kalmasının ardından gözler karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer'e çevrildi.
Barış Alper Yılmaz Fransa karşısında penaltı bekledi
BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTI BEKLEDİ
Fransa ceza sahasında yaşanan pozisyonda yerde kalan Barış Alper Yılmaz, penaltı kararı verilmesini bekledi. Ancak Alman hakem Felix Zwayer, pozisyonda penaltı olmadığına hükmederek oyunun devam etmesini istedi.