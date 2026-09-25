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Türkiye - Fransa maçında kritik pozisyon! Penaltı beklenen pozisyonda devam kararı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı konuk ettiği karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon tartışma yarattı. Milli futbolcunun penaltı beklediği pozisyonda hakem Felix Zwayer oyunu devam ettirdi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 22:49 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 23:03
Türkiye - Fransa maçında kritik pozisyon! Penaltı beklenen pozisyonda devam kararı

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, mücadelenin 31. dakikasında penaltı beklentisiyle hakeme itiraz etti. Barış Alper Yılmaz'ın rakip ceza sahasında yerde kalmasının ardından gözler karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer'e çevrildi.

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi

Barış Alper Yılmaz Fransa karşısında penaltı beklediBarış Alper Yılmaz Fransa karşısında penaltı bekledi

BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTI BEKLEDİ

Fransa ceza sahasında yaşanan pozisyonda yerde kalan Barış Alper Yılmaz, penaltı kararı verilmesini bekledi. Ancak Alman hakem Felix Zwayer, pozisyonda penaltı olmadığına hükmederek oyunun devam etmesini istedi.

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