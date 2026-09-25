Türkiye karşısında Fransa formasıyla sahaya çıkan Kylian Mbappe , takımına galibiyeti getiren golü kaydettikten sonra sakatlık şoku yaşadı. Gol pozisyonunun ardından acı içinde bacağını tutan Fransız yıldız, henüz santra yapılmadan saha kenarına yöneldi. Oyuna devam edemeyen Mbappe'yi teknik direktör Zinedine Zidane kenarda karşılayarak attığı golden dolayı tebrik etti.

Kylian Mbappe gol attıktan sonra sakatlandı

MİLLİ TAKIMDA 67. GOLÜNÜ ATTI

Fransa Milli Takımı formasını ilk kez 25 Mart 2017'de giyen Kylian Mbappe, Türkiye karşısında 107. milli maçına çıktı. Ay-yıldızlıların ağlarını Kocaeli'de oynanan maçta havalandırarak milli takım kariyerindeki 67. golüne ulaşan yıldız futbolcu, ülkesinin 3 puan almasında başrolü oynadı. Ancak Mbappe'nin golün ardından yaşadığı sakatlık, Fransa cephesinde endişeye neden oldu.

KADRODAN ÇIKARILACAK

Karşılaşmanın ardından konuşan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane, sakatlık yaşayan Kylian Mbappe'nin kadrodan çıkarılacağını duyurdu.